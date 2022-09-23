Фермер из Рузы получил более 20 гектаров земли для разведения скота | 360°

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23 сентября 2022, 12:58

Фермер из Рузы получил более 20 гектаров земли для разведения скота

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Участок площадью более 21,5 гектара для разведения крупнорогатого скота передан крестьянскому хозяйству из Рузы.  В ближайшее время фермеры закупят первых коров.

«Благодаря действующей в регионе программе поддержки фермеры получают земельные участки, причем не только для наращивания объемов производства, но и для открытия своего дела с нуля. К примеру, хозяйство „Жер“ из Рузы было зарегистрировано всего год назад и на предоставленной земле планирует разводить крупнорогатый скот», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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С начала года в Подмосковье 17 сельхозпроизводителей получили в аренду 24 участка общей площадью свыше 1300 гектаров. Хозяйка крестьянско-фермерского хозяйства «Жер» из Рузы Алина Капиталинина рассказала, что на полученной земле будут разводить коров.

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«Для начала закупим 10 нетелей, после чего уже быков. Участок под кормовую базу у нас есть. Конечно, содержать стадо — это нелегкий труд, требующий наличия определенных знаний, но я к этому готова. Это моя мечта, к которой я шла долгие годы», — поделилась планами Алина.

Власти Подмосковья переводят неиспользуемые земли в сельскохозяйственный оборот. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца этого года общая площадь участков для выращивания сельскохозяйственной продукции должна увеличиться до 950 тысяч гектаров.

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