Подмосковье 25 ноября 2022, 13:05 Фермер из Раменского получил 27 гектаров земли от Подмосковья для разведения крупного скота Unsplash

Читать 360tv в

Еще одна ферма откроется в Раменском при помощи подмосковной программы поддержки сельского хозяйства. КФХ «Совхоз» получило в аренду без торгов 27 гектаров земли и теперь займется разведением крупного рогатого скота.

«Фермер планирует для начала закупить 15 голов, а часть земли использовать под кормовую базу. На участке он хочет построить цех по переработке мяса», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Реклама

По данным Министерства имущественных отношений Московской области, с начала года 23 подмосковных хозяйства получили 43 участка общей площадью свыше 2,3 тысячи гектаров. Земля фермерам предоставляется в аренду без проведения аукциона.

Реклама

«Фермеры Подмосковья могут обратиться в Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона и заключить соглашение. Оно дает право получить земельные участки без проведения аукциона», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подачу заявки на землю максимально упростили, ее можно оставить на региональном портале госуслуг. Для этого нужно выбрать желаемый участок на интерактивной карте.

Подмосковье активно поддерживает сельхозпроизводителей, и это приносит свои результаты. Осенью регион стал лидером России по производству хлеба. В области производят 25% всей хлебобулочной продукции ЦФО, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».