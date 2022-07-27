Фермер из Пушкино сможет развить производство благодаря гранту

Сергей Ляшенко закупил несколько единиц сельскохозяйственной техники на средства, полученные в рамках гранта от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Теперь он планирует почти в 17 раз увеличить поголовье овец.

Крестьянское хозяйство Сергея Ляшенко выращивает на продажу породистых овец, коз и коров. Разнообразные сыры, свежая молочная и кисломолочная продукция с этой фермы — все 48 наименований уже полюбились покупателям из Москвы и области.

С помощью гранта фермер приобрел кормораздатчик-смеситель, рулонный пресс-подборщик и трактор. Новая техника позволит Сергею реализовать амбициозный проект по развитию овечьей фермы мясо-молочного направления. Стадо овец к 2027 году должно увеличиться с 68 до 1200 голов, то есть почти в 18 раз. С этого момента ферма будет реализовывать по пять тонн овечьего молока в год.

Итоги конкурса на получение гранта подвели 20 мая. Было представлено семь заявок, а победителями стали проекты Сергея Ляшенко и Елены Паршиковой из Раменского округа. На поддержку этих фермеров было выделено 53,6 миллиона рублей.

«Одна из главных целей Правительства Московской области — сделать регион максимально привлекательным для индивидуальных предпринимателей, в том числе тех, кто развивает агросектор региона», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.