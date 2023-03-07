Подмосковье 07 марта 2023, 14:41 Фермер из Орехово-Зуева получил почти 60 гектаров земли для выращивания овощей

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Два участка общей площадью более 58 гектаров передали в безвозмездное пользование фермеру из Орехово-Зуева для развития овощеводства. Землю выделили в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по поддержке сельского хозяйства.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова рассказала, что фермер получил землю на шесть лет по областной программе «Подмосковные 10 гектаров». Участки будут использоваться для выращивания овощей.

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Программа поддержки сельского хозяйства действует в регионе уже 10 месяцев и недавно была расширена. Теперь аграрии могут получить наделы не в трех, а уже в 26 городских округах Подмосковья. Земля предоставляется под любые сельскохозяйственные проекты.

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«Заявка рассматривается максимально быстро, в течение 15 рабочих дней. При этом мы оказываем фермерам помощь в оформлении документов», — добавила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

За 10 месяцев наделы по программе «Подмосковные 10 гектаров» получили 17 фермерских хозяйств.