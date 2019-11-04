Фермер из Можайска бесплатно раздает поросят многодетным семьям и пенсионерам

Вероника Ярошик из деревни Кожухово под Можайском с легкостью справляется с большим хозяйством. У нее трое детей, а на ферме живут почти 100 животных и птиц. Вероника не просто фермер. Девушка бесплатно раздает поросят, утят и цыплят многодетным семьям.

Вероника Ярошик раньше жила в Москве, училась в медицинском институте и даже не могла подумать, что когда-нибудь будет разбираться в породах свиней. Дом в Подмосковье купили родители девушки, как дачу. После рождения первого ребенка Вероника решила окончательно перебраться из Москвы в деревню.

Старший сын Вероники уже разбирается в фермерском деле не хуже мамы. Он может рассказать, чем можно кормить животных, а чем нельзя ни в коем случае.

На ферме живут не только свиньи. Одних кур здесь насчитывается около 40, причем это не просто несушки, а особенные птицы. У них черные кожа, кости и даже мясо, а несут они зеленые яйца.

Источник фото: телеканал «360»

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Завести поросенка у себя в частном доме может практически любой желающий. В своем аккаунте в Instagram Вероника делится подробной информацией не только по ценам, но и по уходу за животными. Многодетные семьи и пенсионеры получают поросят совершенно бесплатно.

Вероника не просто раздает животных, но еще помогает, обучает и заражает невероятным энтузиазмом.