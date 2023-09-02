Подмосковье 02 сентября 2023, 13:12 Фермер из Луховиц вырастил тыкву весом 600 килограммов

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Фермер из Луховиц Андрей Гусев вырастил гигантскую тыкву весом 600 килограммов. Он назвал ее Воином.

«Воин, потому что она сражалась за свое выживание. Сначала ее атаковали насекомые — муравьи, потом болезни, холода, потом град побил всю листву, то есть мы боролись за какой-то результат, поэтому решили ее так назвать», — сообщил Гусев.

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Утром первым делом мужчина идет проверять свою тыкву. Бережно укутанный одеялами овощ растет в теплице. Его габариты впечатляют, однако овощ мог бы быть больше. Причиной стал холодный июль.

В теплые месяцы гиганты набирают до 28 килограммов за сутки. В этом году тыква прибавляла всего по 15.

Тыквами-гигантами житель Луховиц занимается уже шестой год. Все последние рекорды по стране принадлежат ему. В прошлом году чемпионкой стала его Атланта, ее вес составил 771 килограмм. Достижение внесли в Книгу рекордов России.

Выращенный в этом сезоне Воин — потомок первой рекордсменки Андрея Дуси. Она уродилась в 2018 году и весила почти 650 килограммов. Каждый год Андрей скрещивает семена, чтобы гигантизм не вырождался. В качестве удобрений он использует органику с огорода, помогает и регулярный полив. Ежедневно такому гиганту требуется до тысячи литров воды.

«Мне просто всю жизнь нравилось выращивать тыквы, а тыквы-гиганты мне по душе, мне нравится этим заниматься, у меня это получается. За шесть лет выращивания я поставил три рекорда России, и они все мне принадлежат, то есть мои рекорды никто не побил», — заявил фермер.

Точный вес Воина Андрей узнает на агро-баттле. В этом году он пройдет 3 сентября в Ставропольском крае.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье.

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