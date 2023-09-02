02 сентября 2023, 13:12
Фермер из Луховиц вырастил тыкву весом 600 килограммов
Фермер из Луховиц Андрей Гусев вырастил гигантскую тыкву весом 600 килограммов. Он назвал ее Воином.
«Воин, потому что она сражалась за свое выживание. Сначала ее атаковали насекомые — муравьи, потом болезни, холода, потом град побил всю листву, то есть мы боролись за какой-то результат, поэтому решили ее так назвать», — сообщил Гусев.
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Утром первым делом мужчина идет проверять свою тыкву. Бережно укутанный одеялами овощ растет в теплице. Его габариты впечатляют, однако овощ мог бы быть больше. Причиной стал холодный июль.
В теплые месяцы гиганты набирают до 28 килограммов за сутки. В этом году тыква прибавляла всего по 15.
Тыквами-гигантами житель Луховиц занимается уже шестой год. Все последние рекорды по стране принадлежат ему. В прошлом году чемпионкой стала его Атланта, ее вес составил 771 килограмм. Достижение внесли в Книгу рекордов России.
Выращенный в этом сезоне Воин — потомок первой рекордсменки Андрея Дуси. Она уродилась в 2018 году и весила почти 650 килограммов. Каждый год Андрей скрещивает семена, чтобы гигантизм не вырождался. В качестве удобрений он использует органику с огорода, помогает и регулярный полив. Ежедневно такому гиганту требуется до тысячи литров воды.
«Мне просто всю жизнь нравилось выращивать тыквы, а тыквы-гиганты мне по душе, мне нравится этим заниматься, у меня это получается. За шесть лет выращивания я поставил три рекорда России, и они все мне принадлежат, то есть мои рекорды никто не побил», — заявил фермер.
Точный вес Воина Андрей узнает на агро-баттле. В этом году он пройдет 3 сентября в Ставропольском крае.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье.
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Сельское хозяйство
Луховицы
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