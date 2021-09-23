Фермер из Луховиц вырастил самую большую в стране тыкву

Фермер из Луховиц Андрей Гусев выращивает огромные тыквы. Сорт, который он выбирает, называется «Атлантик Гигант». Первую такую тыкву мужчина вырастил в 2018 году. Она весила 645 килограммов и стала рекордсменом России.

Источник фото: телеканал «360»

«У меня это еще очень маленькие тыквы. Рекорд мира — 1190 килограммов», — отметил Андрей Гусев, фермер.

В этом году Андрей планирует побить свой собственный рекорд. Он посадил девять тыкв. Взошли все. Общий вес урожая составляет почти три тонны. По словам фермера, его тыквы растут без использования химических удобрений, потому что они любят только органику.

«Ничем не поливаю, ничем не подкармливаю, нужна плодородная земля и почва», — пояснил Андрей Гусев.

Три самые крупные тыквы отправятся в «Аптекарский огород» на Всероссийский конкурс по выращиванию тыкв-гигантов. Но перед транспортировкой их нужно замерить. Окружность самого крупного экземпляра — четыре метра 58 сантиметров.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы взвесить такого гиганта, развернули целую операцию. Понадобились несколько рабочих, специальные весы и погрузчик с краном.

«Весы точные мои. 100% рекорд мой уже побит. Это новый рекорд России. Предыдущий рекорд был 645 килограммов. Этот примерно будет 690. То есть рекорд побит на 50 килограммов будет. Я очень доволен», — поделился эмоциями от взвешивания Андрей Гусев.

Повторно тыкву взвесят уже на самом конкурсе в «Аптекарском огороде» и зафиксируют рекорд. Рабочие, которые помогали с погрузкой и перевозкой тыквы признались, что такой заказ их удивил.

«Вообще, мы занимаемся квартирными офисными переездами и тыквы перевозим не каждый день. Доверили такую честь перевезти такие тыквы. Стараемся», — сказал Павел Николов, водитель.

Источник фото: телеканал «360»

Фермер уточнил, что в этом году его подвела погода — ранние заморозки помешали тыкве вырасти еще на несколько десятков килограммов. Без гигантских тыкв огород заметно опустел, но Андрей не расстраивается.

«Плохо было бы, если бы они не выросли, тогда была бы печаль. А так — чемпионка России новая. Я три года хотел свой же рекорд побить. Я даже, наоборот, рад этому», — подчеркнул Андрей Гусев.

Такая тыква вкуснее обычной. У нее дынно-огуречный аромат. А есть ее придется долго. В одной тыкве примерно 550 порций для взрослого мужчины, а для девушки — вся тысяча. Съесть такой овощ в одиночку невозможно. Поэтому тыквой-рекордсменкой будут угощать гостей «Аптекарского огорода».

Семена разыграют во время выставки. Возможно, из них кто-то вырастит нового рекордсмена к следующим соревнованиям.