Подмосковье 07 сентября 2023, 14:34 Фермер из Луховиц вырастил самую большую тыкву в России Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Фестиваль бахчевых культур «Агробаттл» прошел в Ставропольском крае. Самую большую тыкву представил фермер из Луховиц — ее вес составил 591 килограмм.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, Андрей Гусев представляет регион на фестивале не первый год. Каждый раз он показывает лучшие результаты.

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«Уже три его тыквы-гиганта вошли в „Книгу рекордов России“. В этом сезоне фермер вырастил тыкву сорта „Гигант Атлантики“ весом 591 килограмм и 4,7 метра в окружности, обойдя еще 35 агроспортсменов со всей России», — сказал он.

После соревнования тыкву-победительницу смогли попробовать все участники фестиваля. На нем также выбрали самый большой арбуз и самую сладкую дыню.

Андрей Гусев также выращивает кабачки-гиганты, которые вошли в Книгу рекордов России.

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