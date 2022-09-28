Фермер из Луховиц начал развивать агротуризм с дегустацией меда и оздоровительным сном на ульях | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 12:23 Поделиться Telegram

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Viber Фермер из Луховиц начал развивать агротуризм с дегустацией меда и оздоровительным сном на ульях

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Несколько лет назад фермер из Подмосковья Павел Сладков зарегистрировал собственное крестьянско-фермерское хозяйство «Сладко». Сначала оно занималось только производством меда, но постепенно стало и популярным объектом агротуризима. Гостям предлагают апитерапию — это отдых в специальном домике, рядом с которым расположены пчелиные ульи.

«Созданию „Сладко“ во многом способствовал грант „Агростартап“ в размере 3,8 миллионов рублей, который Павел Сладков получил в 2019 году. На средства гранта было приобретено 80 пчелосемей, ульи, оборудование для производства и переработки меда, возведено производственно-складское помещение. История этого К (Ф)Х вдохновляет: сегодня пчелосемей уже 140, в 2022 году произведено уже 10 тонн меда», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Туризм на своей ферме Павел Сладков стал развивать совсем недавно. Гостям предлагают насыщенные экскурсии, для них проводят специальные мастер-классы, а также предлагают необычную услугу — апитерапию. Уже давно было замечено, что микроволны и вибрации, которые исходят от пчел, могут позитивно повлиять на человеческий организм. Может нормализоваться давление, кровообращение в головном мозге, воздух повышает иммунитет.

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Домик и баню, в которых можно пройти такую терапию, фермер построил на собственные средства. В следующем году он уже планирует принять участие в конкурсе грантов «Агротуризм». Все полученные средства Павел Сладков собирается направить на обустройство территории хозяйства и мест размещения посетителей.

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