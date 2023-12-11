Подмосковье 11 декабря 2023, 17:57 Фермер из Егорьевска получил земельные участки без торгов для выращивания кормовых культур Unsplash

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Фермер из Егорьевска получил земельные участки в аренду без торгов. Территорию засеют однолетними и многолетними культурами, которые будут использовать в качестве корма для животных.

Как отметил глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, фермер получил два участка общей площадью 55 гектаров на пять лет.

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«Планируется, что все земли хозяйство будет использовать под выращивание кормовой базы. С этого года механизм предоставления участков земли на льготных условиях в аренду без проведения торгов значительно упрощен — теперь предпринимателю не требуется заключать соглашение о получении мер господдержки, а достаточно воспользоваться РПГУ», — сказал он.

Для удобства предпринимателей процесс подачи заявки упростили, а перечень доступных земель — расширили. Кроме того, появилась возможность выбрать локацию в удобном месте на интерактивной карте.

Подать заявку на получение меры поддержки можно на «Госуслугах».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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