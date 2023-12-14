Подмосковье 14 декабря 2023, 14:09 Фермер из Дмитрова получил 75 гектаров земли для производства муки из тритикале МИО МО

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Земельный участок площадью 75 гектаров передали КФХ в Дмитровском городском округе для развития сельского хозяйства. Здесь будут производить сортовую тритикалевую муку и мучные композитные смеси на ее основе.

«КФХ существует три года, занимается выращиванием зерновых культур. На арендованных площадях планируют открыть производство инновационных видов продукции на основе тритикалевой муки, аналогов которых нет на рынке», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Тритикале — новый вид хлебных злаков, гибрид ржи и пшеницы. Мука из этого зерна считается более качественной и полезной.

«Химический состав и свойства зерна тритикале очень схожи со злаковыми культурами, но при этом содержание белка больше. Введение в рацион питания продуктов переработки зерна тритикале способствует профилактике и лечению атеросклероза сосудов, сахарного диабета и анемии», — рассказала глава КФХ Мария Фомина.

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