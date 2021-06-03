Московская область активно поддерживает своих фермеров. Для этого существует ряд грантов и субсидий. Об этом «360» рассказала директор Государственного казенного учреждения Московской области «Центр агропромышленного развития» Полина Булычева.

По ее словам, в Подмосковье существует более 50 ферм. Министерство сельского хозяйства региона осуществляет государственную поддержку сельхозпроизводителей товаров и, в частности, фермеров в рамках государственной программы «Сельское хозяйство Подмосковья».

«Это субсидии. Они ориентированы и доступны всем сельхозтоваропроизводителям независимо от организационно-правовой формы и масштаба бизнеса. Также существуют гранты. Этот вид поддержки ориентирован исключительно на субъекты малого предпринимательства на крестьянско-фермерские хозяйства. Этот вид поддержки существует с 2012 года», — уточнила Булычева.

Сначала было два вида грантов — начинающим фермерам и семейным животноводческим хозяйствам. Начинающие фермеры могут получить до пяти миллионов рублей, вторая категория — до 30 миллионов. В 2016 году начал действовать грант на развитие материально-технической базы для сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Его максимальная сумма — до 70 миллионов рублей.

«Все эти гранты составляются на условиях софинансирования федерального и регионального бюджетов. В 2017 году появился уникальный грант для фермеров Подмосковья, который реализуется за счет бюджета Московской области. Это грант сыроварам. Его сумма может достигать 35 миллионов рублей. Представляется он на создание и развитие сыроварен в Подмосковье», — добавила собеседница «360».

С 2020 года начал действовать грант «Агростартап», сумма которого может достигать шести миллионов рублей. Он создан для новичков.

Также Булычева рассказала, что созданный в 2020 году Центр агропромышленного развития помогает фермерам справляться с бумажной волокитой.

«Фермер должен работать на земле. Все остальные хлопоты за него на себя принимает Центр фермерских компетенций», — отметила она.