Подмосковье 05 июня 2023, 13:30 Ферма в Зарайске получила 20 коров айширской породы Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Фермерское хозяйство в Зарайске получило 20 нетель, то есть осемененных коров, айширской породы. Сейчас животные находятся на 30-дневном карантине в качестве профилактики, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Во время карантина ветеринары проверят животных на инфекционные заболевания.

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Молоко коров айширской породы подходит для приготовления сыра. В день такие особи дают больше тонны молока.

Ферма в Зарайске открылась в 2021 году. Сейчас хозяйство насчитывает 160 голов крупнорогатого скота. Фермер Александр Маркин собирал стадо по всей России. На данный момент у него пасутся 30 голов редкой породы коров из Петрозаводска, еще 30 — из Вологды и 30 — из Ленобласти.

Компания получила грант от правительства Подмосковья 36 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддерживать аграрные предприятия региона.

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