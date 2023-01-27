Подмосковье 27 января 2023, 13:39 Ферма в Талдоме наладила уникальное производство мыла из оливкового масла и козьего молока

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На ферме «Коза Ностра» в Талдоме производят уникальное мыло из оливкового масла и козьего молока. Эти ингредиенты отлично увлажняют, успокаивают кожу и оказывают на нее антивозрастной эффект. Косметический продукт выпускается в ограниченном количестве, поэтому купить его можно только на ферме.

Помимо уникального мыла, местные фермеры делают и молочную продукцию.

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«Сейчас здесь изготавливают порядка 20 наименований сыра: как молодые сыры, не требующие выдержки, плесневые сыры типа камамбер, так и сыры с выдержкой от трех до 24 месяцев», — заявил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Так, на ферме производят сыр камамбер с испанским трюфелем, кефир, творог и йогурты на козьем молоке.

«Основное отличие таких продуктов от тех, в составе которых коровье молоко, заключается в большем содержании белка, кальция, витаминов», — рассказал главный фермер Андрей Акесоло.

По его словам, в жире козьего молока содержится больше каприновой и линолевой кислот. Также козье молоко усваивается лучше, чем коровье. При аллергии на него, а также на лактозу можно есть кисломолочные продукты из козьего молока.

«А еще у нас есть специальные чесалки для коз, использование которых делает жизнь животных на ферме еще более приятной и комфортной, что сказывается на качестве продукции», — добавил Акесоло.

Молочную продукцию фермы можно купить на ферме или в магазине на Мещанской улице, 12 в Москве.

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