Подмосковье 16 января 2023, 19:51 Ферма в Шатуре получила статус племенного репродуктора

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Экологическое хозяйство «Спартак» в деревне Середняково городского округа Шатура официально получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«Статус племенного репродуктора или племенного завода говорит о высоком уровне селекционной и племенной работы в хозяйстве. Одна из основных задач таких хозяйств — селекция сельскохозяйственных животных для улучшения генетики животных, увеличениях их продуктивности», — отметил Владислав Мурашов.

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На ферме «Спартак» используют современное оборудование на всех этапах производства — от использования дронов для внесения удобрений до роботизированной дойки, уточнили в Минсельхозе. Участие человека в процессе минимально.

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Экологическое хозяйство выпускает широкий ассортимент продукции — молоко, кефир, творог, сметану, сливочное масло под брендом «Это Лето».

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