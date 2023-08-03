Подмосковье 03 августа 2023, 09:18 Ферма в Рузе получила свыше 50 гектаров земли для развития животноводства Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Еще 54 гектара неиспользуемой земли передали для развития сельского хозяйства в Рузе. Надел получила ферма, которая занимается пастбищным животноводством.

«Земельный участок площадью 54,6 гектара был предоставлен хозяйству в аренду на пять лет без проведения торгов. В прошлом году ферма реализовала 18 центнеров птицы и в дальнейшем планирует увеличить объемы производства, а также заняться разведением крупного рогатого скота», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Козы и куры в крестьянско-фермерском хозяйстве «Ферма Лазурная» живут в поле, где питаются насекомыми, травой и семенами. Такой образ жизни благоприятно влияет на здоровье и иммунитет животных.

Подать заявку на получение земли фермеры могут на региональном портале госуслуг, где возможно подобрать участок. Оформить нужные документы можно самостоятельно или с помощью специалистов Центра агропромышленного развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

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