Подмосковье 10 августа 2023, 14:01 Ферма в Раменском получила свыше 280 гектаров земли в аренду без торгов Иллюстрация предоставлена КФХ

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Министерство имущественных отношений Московской области предоставило крестьянско-фермерскому хозяйству семьи Афонькиных из Раменского земельный участок площадью более 280 гектаров в аренду без проведения торгов на пятилетний срок. Более 30 лет предприятие производит молочные и мясные продукты из натурального сырья.

По словам главы ведомства Натальи Адигамовой, ежедневно фермеры добывают около 320 литров молока, из которого изготавливают сыр и мягкое мороженое. Кроме того, владельцы хозяйства открыли мини-зоопарк, где посетители могут пообщаться с козлятами, барашками и телятами.

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«Сено для животных заготавливают на полях, которые Правительство Московской области предоставило под сенокос в рамках программы поддержки фермеров. Предоставленные в аренду без торгов 280 гектаров будут также использовать для заготовки кормов», — подчеркнула министр.

Как рассказал из членов семьи Афонькиных Михаил, на земле планируют засеять многолетние травы, часть из которых пойдет в продажу. Владельцы предприятия имеют множество планов, нацеленные на развитие общего дела.

«Мы стараемся сделать всё, чтобы жители со всего Подмосковья приезжали к нам не только за натуральной продукцией, но и получили незабываемые впечатления», — добавил фермер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что главной задачей прошедшего гастрономического фестиваля в Истре стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.

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