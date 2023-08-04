Подмосковье 04 августа 2023, 10:13 Ферма в Коломне получила грант на 6 миллионов рублей для развития молочного животноводства Unsplash

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Грант «Агростартап» позволит фермерскому хозяйству из Коломны закупить новую технику и увеличить поголовье крупного рогатого скота. Предприниматели планируют нарастить производство молока и мяса в городском округе.

«В этом году в хозяйстве планируют получить первые 8,5 тонны молока. Для развития животноводческой фермы предпринимателю выделен грант „Агростартап“ в размере шести миллионов рублей. Он позволит хозяйству за пять лет выйти на объемы в 160 тонн молока ежегодно», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На деньги гранта фермеры купят 17 коров айрширской породы, земельный участок площадью шесть гектаров и новую технику для заготовки кормов. Это уменьшит себестоимость молока и повысит рентабельность его производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями и искать совместные решения.

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