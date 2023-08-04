Подмосковье 04 августа 2023, 11:26 Ферма в Клину увеличит стадо коров в 9 раз благодаря господдержке Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Еще одна ферма из Подмосковья получила поддержку для разведения молочного крупного рогатого скота. Хозяйство «Орлово» в Клину сможет увеличить поголовье в девять раз.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, хозяйство получит грант «Агростартап» на сумму 6,4 миллиона рублей. На эти средства ферма увеличит поголовье и закупит новую технику.

Реклама

«При выходе на полную мощность поголовье увеличится в девять раз — до 36 голов, а объемы производства сырого молока возрастут до 170 тонн в год», — рассказал он.

Ферма планирует потратить грант на покупку более 30 голов племенных нетелей айширской породы и сельскохозяйственной техники. В планах — выращивать молодняк для реализации в живом весе.

В этом году общая сумма грантов по программе «Агростартап» составила 53,1 миллиона рублей. Фермеры могут использовать поддержку для оплаты до 90% затрат, приобретения земельных участков, животных и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».