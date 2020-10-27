Ферма в Егорьевске получит новые земли для разведения коров

Ферма вырастет на 12 участков. Она разводит коров голштинской породы. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Фермерское хозяйство планирует закупить еще 400 животных. На новых территориях дополнительно появятся кормовые площади.

В конце сентября правительство Московской области и крестьянское хозяйство заключили это соглашение об обеспечении реализации инвестиционного проекта. И сейчас мы рады фактически передать землю фермерству для воплощения проекта в жизнь Наталья Адигамова.

Она уточнила, что 403 гектара — собственность Подмосковья, 406 — муниципальные земли. Их оформят в аренду на девять лет.

За этот период консолидированный бюджет Московской области получит 31 миллион рублей налогов. В проект вложат порядка 40 миллионов.

Ранее мы рассказали историю фермера из Подмосковья, которому выдали грант для развития хозяйства. Он учился на строителя, но стал сыроваром.