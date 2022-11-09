Подмосковье 09 ноября 2022, 18:23 Ферма в Домодедове увеличила поголовье коров

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Племенной завод «Барыбино» в Домодедове закупил еще 135 коров голштинской породы из Венгрии. До конца месяца туда поставят еще 271 животное, рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

«Это один из основных племенных заводов по разведению крупного рогатого скота и крупнейшее предприятие по производству молока в регионе, на его долю приходится 4,8% производства всего подмосковного молока», — отметил он.

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Все животные пройдут 30-дневный карантин — ветеринары проверят их на опасные заболевания, после чего присоединят к основному стаду.За последние 10 лет племенной завод смог увеличить производство молока с 19,2 тысячи тонн до 25,7 тысячи тонн. Площадь посевов выросла с 8,8 гектара до 11,8 гектара.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты. Он напомнил, что регион лидирует в России по производству сыров, мороженого, кондитерских изделий, макарон, мясных консервов и не только.