Ферма с лучшими коровами айрширской породы открылась в Зарайске

Молочная ферма с лучшими представительницами айрширской породы открылась в Зарайске. Фермер Александр Маркин выбирал их как настоящих моделей — смотрел портфолио, оценивал качество молочной продуктивности. Чтобы собрать стадо, пришлось объехать пол-России.

Источник фото: телеканал «360»

«Я 30 голов купил в Петрозаводске — это Карелия, 30 голов купил в Вологде, 30 — в Ленобласти, это редкая порода», — говорит глава КФХ Александр Маркин.

Источник фото: телеканал «360»

У красивых буренок уникальное молоко. Идеально подходит для приготовления сыра: показатели жирности и содержания белка высокие. В день коровы дают больше тонны молока. Расходится оно без остатка. Желающих купить — очередь.

Источник фото: телеканал «360»

Фермерское хозяйство для Маркиных — дело семейное. Александр всю жизнь проработал в этой сфере, начинал обычным механизатором, а впоследствии дослужился до директора предприятия. Выйдя на пенсию, решил осуществить мечту и построить свою ферму.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы сейчас видим замечательную ферму, которую мы будем пытаться масштабировать на территории всей Московской области. Маленькое КФХ, где работает одна семья: отец, мать, сын и два привлеченных работника», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Источник фото: телеканал «360»

Сделать мечту былью помог грант. Семья Маркиных получила поддержку от правительства Подмосковья в размере почти 36 миллионов рублей. Вложили свои средства, построили ферму, купили коров. Живут буренки в самых современных условиях. Содержание беспривязное, поилки с подогревом, температурный режим регулируют автоматические окна.

Источник фото: телеканал «360»

Благодаря реализованному проекту главы хозяйства Александра Маркина у округа появилась возможность воспользоваться поддержкой в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и построить дорогу к объекту АПК.