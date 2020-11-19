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    19 ноября 2020, 19:33

    Ферма с голландскими доильными роботами открылась в Пушкинском округе

    Анастасия Максимовских, Екатерина Бутовская, Натали Владимирова

    Молочная ферма с голландскими роботами пятого поколения открылась в деревне Ельдигино Пушкинского округа после модернизации. Такие установки используются в Подмосковье впервые.
    Ферма с голландскими доильными роботами открылась в Пушкинском округе | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Благодаря современным системам надой на ферме увеличился — с каждой коровы на 10 процентов. А все потому, что животным максимально комфортно.

    Вот они стоят в очереди, никто их не подгоняет, они добровольно идут, их там подоят, накормят, и они свободно дальше пойдут

    Юрий Валецкийгенеральный директор АО «Зеленоградское».
    Ферма с голландскими доильными роботами открылась в Пушкинском округе | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Этот молочный завод — один из флагманов Подмосковья. «Зеленоградское» полностью обеспечивает свежим натуральным молоком детские сады, школы, больницы, жителей Пушкинского и соседних округов. Кстати, благодаря роботам оно становится еще качественнее.

    «Если робот определяет, что молоко некачественное, попала кровь или оно грязное стало, робот проводит корову в санитарную зону и выводит к врачам», — объясняет Юрий Валецкий.

    Ферма с голландскими доильными роботами открылась в Пушкинском округе | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Помещение фермы раньше использовалось для откорма быков. Его переоборудовали под роботизированную ферму благодаря поддержке правительства Московской области.

    С позапрошлого года мы запустили программу модернизации старых ферм. Суть программы в том, что мы субсидируем на 50% новое оборудование при реконструкции старых брошенных объектов. И это стимулировало появление новых роботизированных комплексов на территории Подмосковья

    Андрей Разинминистр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
    Ферма с голландскими доильными роботами открылась в Пушкинском округе | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    В новую ферму вложили 242 миллиона рублей. Сумму потратили на модернизацию, установку роботов, покупку техники и основного поголовья стада. Всего здесь работают восемь роботизированных доильных систем.

    Ферма с голландскими доильными роботами открылась в Пушкинском округе | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    На ферме — свыше 2,7 тысячи крупного рогатого скота. Валовое производство молока за девять месяцев достигло 9,4 тысячи тонн.

    Ферма с голландскими доильными роботами открылась в Пушкинском округе | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    В Подмосковье поставили планку — производить миллион тонн молока в год. Благодаря современным технологиям есть все шансы достигнуть этой цели уже в следующем году.