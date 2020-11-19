Ферма с голландскими доильными роботами открылась в Пушкинском округе

Источник фото: телеканал «360»

Благодаря современным системам надой на ферме увеличился — с каждой коровы на 10 процентов. А все потому, что животным максимально комфортно.

Вот они стоят в очереди, никто их не подгоняет, они добровольно идут, их там подоят, накормят, и они свободно дальше пойдут Юрий Валецкий генеральный директор АО «Зеленоградское».

Источник фото: телеканал «360»

Этот молочный завод — один из флагманов Подмосковья. «Зеленоградское» полностью обеспечивает свежим натуральным молоком детские сады, школы, больницы, жителей Пушкинского и соседних округов. Кстати, благодаря роботам оно становится еще качественнее.

«Если робот определяет, что молоко некачественное, попала кровь или оно грязное стало, робот проводит корову в санитарную зону и выводит к врачам», — объясняет Юрий Валецкий.

Источник фото: телеканал «360»

Помещение фермы раньше использовалось для откорма быков. Его переоборудовали под роботизированную ферму благодаря поддержке правительства Московской области.

С позапрошлого года мы запустили программу модернизации старых ферм. Суть программы в том, что мы субсидируем на 50% новое оборудование при реконструкции старых брошенных объектов. И это стимулировало появление новых роботизированных комплексов на территории Подмосковья Андрей Разин министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

В новую ферму вложили 242 миллиона рублей. Сумму потратили на модернизацию, установку роботов, покупку техники и основного поголовья стада. Всего здесь работают восемь роботизированных доильных систем.

Источник фото: телеканал «360»

На ферме — свыше 2,7 тысячи крупного рогатого скота. Валовое производство молока за девять месяцев достигло 9,4 тысячи тонн.

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье поставили планку — производить миллион тонн молока в год. Благодаря современным технологиям есть все шансы достигнуть этой цели уже в следующем году.