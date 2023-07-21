Подмосковье 21 июля 2023, 23:36 Ферма по выращиванию виноградных улиток в Солнечногорске наладила производство продукции до 10 тонн в год Источник фото: предприятие «Улитки солнечных холмов»

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Предприятие «Улитки солнечных холмов» в Солнечногорске наладило производство продукции до 10 тонн в год, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Как отметил курирующий ведомство зампред правительства региона Георгий Филимонов, моллюсков выращивают в максимально близким к естественным условиях на площади четыре гектара.

«Предприятие полностью автономно и не зависит от импортных поставок — владельцы разработали собственную методику кормления улиток», — подчеркнул Филимонов.

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Фермеры используют лучшие способы выращивания улиток из Италии, Франции, Литвы, Латвии, Белоруссии, Болгарии и Польши. На предприятии применяют тройной ручной отбор моллюсков перед приготовлением. До попадания на кухню деликатесы не содержат крупинок песка, дерева, земли, травы или другой пищи, а после приготовления моллюски не имеют специфического запаха.

Еще одна особенность продукции заключается в том, что, в отличие от крупных фабрик в Солнечногорске не готовят «спящую» улитку из холодильников. В переработку попадают только активные и живые улитки после минимального количества процедур, за счет чего продукты обладают благоприятными органолептическими свойствами.

Ферма выпускает филе улитки, а также три вида фаршированных моллюсков в ракушках: с грецким орехом и базиликом, с пряными травами и чесноком и с творожным сыром и красным перцем. Соусы на основе сливочного масла готовят из самых свежих и качественных продуктов от лучших производителей Подмосковья.

Предприятие «Улитки солнечных холмов» реализует продукцию в собственном интернет-магазине, небольших фермерских магазинах и на маркетплейсе «Свое родное». В планах компании — увеличить объемы моллюсков для отправки на экспорт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

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