Подмосковье 02 февраля 2023, 09:33 Ферма по выращиванию королевских креветок появится в Подмосковье

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Акваферма по выращиванию королевских креветок появится в Подмосковье. Предприятие планирует создавать до 450 тонн креветок в год и примет на работу около 100 человек.

Как рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов, ранее компания открыла ферму в Казахстане. После строительства первой очереди в Подмосковье предприятие будет производить около 90 тонн продукта в год.

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«После строительства первой очереди предполагается, что объемы составят порядка 90 тонн в год, а с выходом на проектную мощность — до 450 тонн креветок ежегодно. Объем планируемых инвестиций — 875 миллионов рублей», — сказал он.

На ферме в Подмосковье построят систему бассейнов из армированного бетона общей площадью около пяти тысяч квадратных метров. Они будут оснащены системами аэрации и подогрева воды. В одних будут выращивать креветок возрастом от восьми до 17 недель, в других — от четырех до восьми. Часть бассейнов выделят для мальков, где они будут приспосабливаться к новым условиям. Продукты жизнедеятельности креветок будут утилизироваться специальными системами очистки воды, высушиваться и использоваться в качестве удобрения для тепличных овощей.

Представители компании «АДД Пауэр Рус» рассказали, что продукция фермы будет отличаться свежестью, ведь креветок будут выращивать в близости от точек сбыта. Полностью реализовать проект планируют к концу 2024 года.

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