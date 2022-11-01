Ферма по производству козьего молока открылась в деревне Щельпино | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 00:28 Ферма по производству козьего молока открылась в деревне Щельпино

Читать 360tv в

Подмосковное фермерское хозяйство построило новую ферму по производству козьего молока. Предприятие рассчитано на 200 голов.

Ферму в деревне Щельпино городского округа Воскресенск построили по программе господдержки. В фермерском хозяйстве построен новый корпус, в котором уже разместились 48 животных.

Реклама

«Строительство новой фермы по разведению коз и производству молока стало возможным благодаря гранту в 17 миллионов рублей на развитие семейных ферм, полученному в 2021 году от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В будущем году запланировано строительство модульного блока для переработки молока. Так в 2026 году планируется увеличить поголовье почти в пять раз», –рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Реклама

Новое помещение фермы имеет крытые площадки для выгула и оснащено передвижным доильным аппаратом. При выходе на полную мощность хозяйство сможет производить больше 89 тонн козьего молока ежегодно. На предприятии будут производить пастеризованное молоко, термостатный йогурт, кефир, творог и сметану.

Крестьянское хозяйство Федоровой Тамары Александровны работает с 2019 года и специализируется на производстве козьего молока. Кроме того, на ферме занимаются разведением коз зааненской породы.