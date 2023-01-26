Подмосковье 26 января 2023, 16:15 Ферма козьего молока и сыра увеличила производство в Воскресенске

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В начале прошлого года владелица фермы козьего молока в Воскресенске Тамара Федорова получила областной грант на 17 миллионов рублей. На эти деньги женщина построила дополнительный корпус предприятия.

«На эти средства мы его уже практически построили, остались внутренние работы, подвести коммуникации. Надеюсь, в этом году мы эти работы завершим и начнем усиленно поднимать поголовье коз», – заявила Тамара Федорова.

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Федорова рассказала, что вокруг фермы обустроит пастбище площадью 10 гектаров.

Местная жительница уже три года разводит коз зааненской породы. Сейчас ее стадо насчитывает 50 голов, которые суммарно приносят до 35 литров в сутки. В планах женщины увеличить поголовье до 200 животных.

В апреле фермер собирается открыть цех по переработке молока. Так, на ферме будут делать йогурт, творог, кефир, а через несколько лет — шевр, камамбер, сыры с голубой плесенью.

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