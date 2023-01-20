Подмосковье 20 января 2023, 14:42 Ферма из Талдома победила в федеральном проекте «Семейные компании России»

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КФХ из Талдома «Эко молоко» вошло в число победителей проекта «Семейные компании России». На ферме трудятся три поколения одной фамилии.

«В Подмосковье возрождают российское семейное предпринимательство и преемственность. Это в том числе способствует импортозамещению», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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«Эко молоко» производит фермерские продукты силами шестерых взрослых и трех юных помощников. Сельским хозяйством увлечен и 10-летий сын главы семейства — парень уже активно помогает в сыроварении.

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Проект «Семейные компании России» выполняется в рамках поручения президента Путина. Он направлен на развитие преемственного бизнеса в стране.

Еще 40 предприятий получили землю для развития сельского хозяйства в Подмосковье. С начала года по поручению губернатора Андрея Воробьева им выдано 68 участков общей площадью свыше трех тысяч гектаров.

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