20 января 2023, 14:42
Ферма из Талдома победила в федеральном проекте «Семейные компании России»
КФХ из Талдома «Эко молоко» вошло в число победителей проекта «Семейные компании России». На ферме трудятся три поколения одной фамилии.
«В Подмосковье возрождают российское семейное предпринимательство и преемственность. Это в том числе способствует импортозамещению», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
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«Эко молоко» производит фермерские продукты силами шестерых взрослых и трех юных помощников. Сельским хозяйством увлечен и 10-летий сын главы семейства — парень уже активно помогает в сыроварении.
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Проект «Семейные компании России» выполняется в рамках поручения президента Путина. Он направлен на развитие преемственного бизнеса в стране.
Еще 40 предприятий получили землю для развития сельского хозяйства в Подмосковье. С начала года по поручению губернатора Андрея Воробьева им выдано 68 участков общей площадью свыше трех тысяч гектаров.
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