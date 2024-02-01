Подмосковье 01 февраля 2024, 17:51 Ферма из Клина продала свыше 11 тысяч кроликов регионам России в 2023 году Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Свыше 35 тысяч кроликов разводят в Подмосковье. Из них 16 тысяч — в племенных хозяйствах. Многих особей продают в другие регионы России.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, в прошлом году одно из хозяйств продало более 11 тысяч особей в Ленинградскую, Вологодскую, Нижегородскую, Калужскую, Самарскую области, Чеченскую Республику и Краснодарский край.

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«Племенной молодняк кроликов пользуется большим спросом на всей территории Российской Федерации и в странах СНГ. В 2023 году хозяйством „Агро Спец Сервис“ продано более 11 тысяч кроликов в Ленинградскую, Вологодскую, Нижегородскую, Калужскую, Самарскую области, а также в Чеченскую Республику и Краснодарский край», — сказал он.

Сейчас в Подмосковье работают два племенных хозяйства по разведению кроликов. Так, Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства в Раменском создают новый гибрид, объединяющий три породы. Всего там содержится около двух тысяч особей. Еще более 15 тысяч кроликов — в «Агро Спец Сервис» в Клину, где внедряют технологии искусственного осеменения.

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