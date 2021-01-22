facebook_pixel
    22 января 2021, 12:34

    Ферма в Истре получила три участка для заготовки кормов коровам

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Племзаводу «Фроловский» в Истре передали три новых участка для заготовки кормов коровам. Ферма получила свыше 15,5 гектара земли. Это поможет развить молочное животноводство.
    Ферма в Истре получила три участка для заготовки кормов коровам

    Переданных земель хватит для заготовки кормов всем коровам на ферме. Их количество планируют увеличить до 200. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

    В будущем инвестор собирается построить животноводческий комплекс. Это расширит ассортимент молочных продуктов в Подмосковье и создаст еще 18 рабочих мест.

    Как отметил министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, новые фермерские хозяйства помогают вовлечь земли в сельскохозяйственный оборот, трудоустроить жителей.

    У фермеров в Подмосковье широкие перспективы роста. Мы активно поддерживаем производителей, пришедших в регион

    Андрей Разин.

    В прошлом году фермерским хозяйствам Подмосковья передали 3,9 тысячи гектаров земли. Это сделали в 12 городских округах.