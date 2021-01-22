Ферма в Истре получила три участка для заготовки кормов коровам
Переданных земель хватит для заготовки кормов всем коровам на ферме. Их количество планируют увеличить до 200. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
В будущем инвестор собирается построить животноводческий комплекс. Это расширит ассортимент молочных продуктов в Подмосковье и создаст еще 18 рабочих мест.
Как отметил министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, новые фермерские хозяйства помогают вовлечь земли в сельскохозяйственный оборот, трудоустроить жителей.
У фермеров в Подмосковье широкие перспективы роста. Мы активно поддерживаем производителей, пришедших в регион
В прошлом году фермерским хозяйствам Подмосковья передали 3,9 тысячи гектаров земли. Это сделали в 12 городских округах.