Подмосковье 12 ноября 2022, 16:26 Фельдшеско-акушерский пункт откроют в деревне Черная в Истре

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«Выездная администрация» прошла в деревне Черная городского округа Истра. Все желающие смогли в неформальной обстановке пообщаться с заместителями главы муниципалитета и руководителями ресурсоснабжающих организаций. Участие в работе выездной администрации приняла и глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

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«Выездная администрация» — это такой формат встреч, при котором не жители идут в администрацию, а представители власти идут к людям.

Многие вопросы решают на месте, а те, что требуют более детальной проработки, берут на контроль.

«Здесь, в деревне Черная, у нас новшество. Мы ввели новую систему, здесь мы ее апробируем сегодня впервые — так называемая электронная очередь по образу и подобию того, что у нас в банке. Мне кажется, это очень удобно, не надо ждать в живой очереди», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Больше всего вопросов жители деревни Черная задали по темам образования и медицины. Одна из наболевших тем для этой территории — отсутствие фельдшерско-акушерского пункта. Вопрос уже прорабатывают, планируется, что он откроется в деревне уже в следующем году.

Ранее министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк доложил губернатору Андрею Воробьеву, что до конца года в Подмосковье отремонтируют еще 22 медучреждения.