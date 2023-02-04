Подмосковье 04 февраля 2023, 22:45 Фельдшерско-акушерский пункт в селе Румянцево под Истрой откроют в феврале 2023

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Фельдшерско-акушерский пункт в селе Румянцево городского округа Истра будет открыт после ремонта через две недели. Об этом сообщила главврач Истринской областной клинической больницы Наталья Шокова.

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Медучреждение отремонтировали по губернаторской программе «Эффективный ФАП» за рекордно короткие сроки. Осталось собрать и расставить мебель, которую уже закупили.

В обновленном ФАПе будет работать фельдшер, откроется кабинет сдачи крови. Также сюда временно переедут врачи-педиатры из Новопетровской поликлиники, поскольку там пройдет масштабная реконструкция.

Программа губернатора Подмосковья «Эффективный ФАП» позволяет организовать доступную медпомощь для жителей рядом с домом.

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