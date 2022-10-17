Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карпово в Ступине открыли после ремонта | 360°

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Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карпово в Ступине открыли после ремонта

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Ремонт ФАПа в деревне Карпово в Ступине завершился. В здании заменили крышу, систему отопления, обновили фасад, коммуникации и освещение. Работы проводили два месяца.

Главный врач Ступинской областной клинической больницы Светлана Чудакова рассказала, что в Карпово живут 247 человек. Летом они обращаются за помощью чаще.

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«Прием в ФАПе ведут фельдшер и медицинская сестра. Также проводится диспансеризация, вакцинация, доступны телемедицинские консультации и выдача льготных лекарственных препаратов», — рассказала она.

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Записаться на прием к фельдшеру можно через «Госуслуги» или по телефону 122.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье. Их получат фельдшеры, средний медицинский персонал, а также медики узких специальностей.

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