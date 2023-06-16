16 июня 2023, 22:09
Фельдшерско-акушерский пункт построят в Солнечногорске до конца года
Подрядчик приступил к сборке модельных конструкций фельдшерско-акушерского пункта в микрорайоне Березки поселка Жуково в Солнечногорске. Его планируют достроить до конца года.
Объект возводят с использованием технологии быстровозводимых конструкций завода Pro Module концерна «Крост».
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«За последние восемь лет в округе построены фельдшерско-акушерские пункты в Обухове, Лесном озере, Толстякове, Бережках, офис врача общей практики открылся в Поваровке. ФАП в Жуково позволит обеспечить квалифицированной помощью порядка 1,5 тысячи жителей», — сообщил округа Солнечногорска Константин Михальков.
ФАП рассчитан на 36 посещений в смену. Его площадь составит 200 «квадратов».
В здании обустроят кабинеты врачей, смотровую, процедурную, прививочный кабинет, стерилизационную комнату, палату для пациентов и помещение для персонала. ФАП оснастят современным медоборудованием.
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Солнечногорск
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