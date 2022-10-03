Фельдшерско-акушерский пункт построят в селе Молоди в Чехове в этом году | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 13:33 Поделиться Telegram

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Viber Фельдшерско-акушерский пункт построят в селе Молоди в Чехове в этом году

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Строительство фельдшерско-акушерского пункта началось в селе Молоди в Чехове. Его планируют открыть до конца года, сообщили в Минстройкомплексе Подмосковья.

Как рассказал глава министерства Владимир Локтев, на площадку уже завезли модули, а подрядчик приступил к монтажу конструкций здания.

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«Завершить все работы и сдать объект планируется до конца года. ФАП будет рассчитан на 36 посещений в смену», — уточнил он.

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В здании площадью около 200 квадратных метров обустроят кабинеты врачей, смотровую. Процедурную, прививочный кабинет и другие посещения. В ФАП поставят современное оборудование. Такой же пункт планируют открыть в этом году в Егорьевске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

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