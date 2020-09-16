16 сентября 2020, 09:58
Фельдшерско-акушерский пункт построят под Серпуховом осенью
Новый фельдшерско-акушерский пункт заработает под Серпуховом. Его достроят в деревне Пущино-на-Наре к концу осени. Жителям не придется далеко выезжать за медицинской помощью — она появится рядом с домом.
На площадке началась подготовка фундамента. Работу проверила заместитель главы округа Ольга Сидоркина. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Серпухова.
Для фельдшерско-акушерского пункта проложили и инженерные коммуникации. Они уже прошли испытания. Сделали кабели для освещения, установили забор.
Новый медицинский пункт займет в деревне земельный участок площадью 226 квадратных метров. Его строят по национальному проекту «Здравоохранение».
Подготовят процедурные кабинеты и технические помещения. В фельдшерско-акушерском пункте предусмотрят все удобства для маломобильных жителей. Завершить работы планируют к концу осени 2020 года.