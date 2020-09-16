Фельдшерско-акушерский пункт построят под Серпуховом осенью

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

На площадке началась подготовка фундамента. Работу проверила заместитель главы округа Ольга Сидоркина. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Серпухова.

Для фельдшерско-акушерского пункта проложили и инженерные коммуникации. Они уже прошли испытания. Сделали кабели для освещения, установили забор.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Новый медицинский пункт займет в деревне земельный участок площадью 226 квадратных метров. Его строят по национальному проекту «Здравоохранение».

Подготовят процедурные кабинеты и технические помещения. В фельдшерско-акушерском пункте предусмотрят все удобства для маломобильных жителей. Завершить работы планируют к концу осени 2020 года.