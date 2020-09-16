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    16 сентября 2020, 09:58

    Фельдшерско-акушерский пункт построят под Серпуховом осенью

    Анастасия Аброськина

    Новый фельдшерско-акушерский пункт заработает под Серпуховом. Его достроят в деревне Пущино-на-Наре к концу осени. Жителям не придется далеко выезжать за медицинской помощью — она появится рядом с домом.
    Фельдшерско-акушерский пункт построят под Серпуховом осенью | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

    На площадке началась подготовка фундамента. Работу проверила заместитель главы округа Ольга Сидоркина. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Серпухова.

    Для фельдшерско-акушерского пункта проложили и инженерные коммуникации. Они уже прошли испытания. Сделали кабели для освещения, установили забор.

    Фельдшерско-акушерский пункт построят под Серпуховом осенью | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

    Новый медицинский пункт займет в деревне земельный участок площадью 226 квадратных метров. Его строят по национальному проекту «Здравоохранение».

    Подготовят процедурные кабинеты и технические помещения. В фельдшерско-акушерском пункте предусмотрят все удобства для маломобильных жителей. Завершить работы планируют к концу осени 2020 года.

    Новости SMI.FM