Подмосковье 11 декабря 2023, 14:02 Фельдшерский здравпункт построят в деревне Назарьево под Павловским Посадом Пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

Читать 360tv в

Фельдшерский здравпункт построят в деревне Назарьево под Павловским Посадом. Для этого Минимущества Подмосковье передало Дирекции заказчика участок площадью 0,2 гектара.

По словам главы министерства Натальи Адигамовой, открытие фельдшерского пункта сделает медицинскую помощь доступнее для жителей.

Реклама

«Деревня Назарьево — это удаленная территория с численностью менее 500 человек, и появление нового фельдшерского здравпункта по современным стандартам сделает медицинскую помощь для жителей доступнее. Здесь будут созданы все условия для оказания первой помощи, наблюдения, профосмотров и иных процедур», — сказала она.

Работы планируют начать во втором квартале 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».