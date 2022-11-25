25 ноября 2022, 11:53
Фельдшерский пункт в подмосковной деревне Суково открыли после ремонта
Завершился ремонт фельдшерско-акушерского пункта в деревне Суково городского округа Ступино. На проведение работ из областного бюджета было выделено 5,5 миллионов рублей.
В фельдшерском пункте заменили водонагревательный котел, систему отопления и горячего водоснабжения. Обновили кровлю и утеплили здание. Оценил итоги ремонта глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.
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Медицинский пункт будет обсуживать порядка 100 пациентов — взрослых и детей. Запись на прием к врачу будет осуществляться через ЕМИАС.
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В следующем году за счет местной казны планируется отремонтировать амбулатории в селах Шугарово и Татариново. Также в амбулатории села Большое Алексеевское установят новые стеклопакеты.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Здравоохранение
Ступино
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