Подмосковье 07 июля 2023, 15:00 Фельдшерский пункт в Кривцове отремонтируют к осени

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Фельдшерско-акушерский пункт в Кривцове городского округа Солнечногорск отремонтируют к 1 сентября. Сейчас строительная готовность объекта составляет 47%.

Заместитель главы администрации муниципалитета Светлана Калинина вместе с главным врачом Солнечногорской областной больницы Ларисой Борисовой побывала на стройплощадке. Там уже провели демонтаж и сделали стяжку пола. Рабочие возводят перегородки, ведут электромонтажные и сантехнические работы, укладывают кафельную плитку.

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«Данному фельдшерско-акушерскому пункту более 30 лет, с момента основания ремонта не проводилось ни разу. Он был уже технически непригоден к использованию и требовал реконструкции. Министерство здравоохранения Московской области выделило на ремонт порядка двух миллионов рублей. Данный пункт находится относительно далеко от центральной местности, поэтому он очень востребован», — сказала Лариса Борисова.

К фельдшерско-акушерскому пункту деревни Кривцово прикреплено 2,3 тысячи человек, из них 518 — дети. Там работают фельдшер и патронажная медсестра.

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