Подмосковье 14 августа 2023, 16:27 Фельдшерский пункт в деревне Кривцово под Солнечногорском открылся после ремонта Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Ремонт завершился в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Кривцово в городском округе Солнечногорск. Строители провели внутреннюю отделку помещения, обновили проводку, сантехнику и освещение.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Фельдшерско-акушерский пункт в Кривцове будет работать ежедневно с понедельника по субботу с 9:30 до 13:00. Обслуживание вызовов на дому будет производиться с 13:00 до 16:00.

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«Медучреждения ежедневно посещают тысячи человек, и нужно, чтобы все было максимально удобно и комфортно. По поручению губернатора все поликлиники региона приводят к единому стандарту. <…> Помимо этого, приведут в порядок еще два фельдшерско-акушерских пункта в деревнях Новая и Лыткино», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что до конца года в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» завершится капремонт центральной поликлиники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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