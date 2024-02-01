Подмосковье 01 февраля 2024, 15:17 Фельдшерский пункт построят в поселке Жуково под Солнечногорском в 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Продолжается строительство фельдшерско-акушерского пункта в микрорайоне Березки в поселке Жуково. Получить квалифицированную помощь там смогут порядка 1500 жителей.

Подрядная организация уже построила здание с использованием технологии быстровозводимых конструкций. Сейчас рабочие прокладывают внутренние инженерные сети и заканчивают чистовую отделку.

Реклама

Там разместятся кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов и помещение для персонала. На прилегающей территории появится парковка для велосипедов и автомобилей, а также крытая площадка для колясок.

«Фельдшерско-акушерский пункт в Жуково <…> рассчитан на 36 посещений в смену. Общая площадь здания составит 200 квадратных метров. После окончания строительства новое медицинское учреждение оснастят современным медоборудованием», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Министерство строительного комплекса Московской области отметило высокую степень готовности объекта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».