Подмосковье 28 апреля 2023, 16:32 Фельдшерский пункт построят в подмосковном селе Ивашково фото минстроя мо

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Новый фельдшерско-акушерский пункт построят в селе Ивашково под Шаховской. Он заработает в 2024 году.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, строители уже приступили к планировке территории. В работе будут использовать технологии завода Pro Module Концерна «Крост». Площадь здания составит 200 квадратных метров.

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ФАП сможет принять 36 пациентов в день. Там обустроят кабинеты врачей, смотровую, процедурную, прививочный кабинет, стерилизационную комнату и другие помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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