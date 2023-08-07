Подмосковье 07 августа 2023, 13:35 Фельдшерский пункт построили в деревне Черная под Истрой Пресс-служба Администрации городского округа Истра

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Фельдшерско-акушерский пункт вскоре откроют в деревне Черная. Учреждение рассчитано на 30 посещений в смену.

Пресс-служба Администрации городского округа Истра Пресс-служба Администрации городского округа Истра Пресс-служба Администрации городского округа Истра Пресс-служба Администрации городского округа Истра

В помещении фельдшерско-акушерского пункта уже смонтировали перегородки, потолок, инженерные сети, провели пожарную сигнализацию, уложили плитку, оборудовали доступную среду. В ближайшее время благоустроят и прилегающую территорию, установят скамейки и урны.

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«Мы здесь оборудовали большой процедурный кабинет, где можно будет проводить вакцинацию. <…> Есть и лаборатория, где будут осуществлять забор крови», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Отделения терапии и педиатрии начнут работу после получения лицензии. Также раз в месяц в новом фельдшерско-акушерском пункте будут принимать специалисты узкого профиля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о завершении строительства детского госпиталя в Красногорске весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.

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