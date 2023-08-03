Подмосковье 03 августа 2023, 16:37 Фельдшерские пункты в Солнечногорске получили новое оборудование Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Современные портативные электрокардиографы поступили в фельдшерско-акушерские пункты Солнечногорска. Врачи и медсестры уже оценили удобство нового оборудования и начали использовать его в работе.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Оборудование получили медучреждения в населенных пунктах Алабушево, Майдарово, Пешки, Новая деревня, Ложки и Лыткино.

Реклама

«Благодаря внедрению новой аппаратуры, имеющей возможность автоматической расшифровки и интерпретации данных, сокращается время обработки исследования. Врач имеет возможность увидеть полную картину кардиограммы и в трудных случаях обратиться за помощью к коллегам», — рассказал заведующий отделением функциональной диагностики Солнечногорской областной больницы Павел Новицкий.

Новые электрокардиографы позволяют более оперативно снимать кардиограмму, а также проводить диагностику детям любого возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости улучшить стоматологическую помощь в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».