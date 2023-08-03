03 августа 2023, 16:37
Фельдшерские пункты в Солнечногорске получили новое оборудование
Современные портативные электрокардиографы поступили в фельдшерско-акушерские пункты Солнечногорска. Врачи и медсестры уже оценили удобство нового оборудования и начали использовать его в работе.
Оборудование получили медучреждения в населенных пунктах Алабушево, Майдарово, Пешки, Новая деревня, Ложки и Лыткино.
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«Благодаря внедрению новой аппаратуры, имеющей возможность автоматической расшифровки и интерпретации данных, сокращается время обработки исследования. Врач имеет возможность увидеть полную картину кардиограммы и в трудных случаях обратиться за помощью к коллегам», — рассказал заведующий отделением функциональной диагностики Солнечногорской областной больницы Павел Новицкий.
Новые электрокардиографы позволяют более оперативно снимать кардиограмму, а также проводить диагностику детям любого возраста.
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Солнечногорск
Медицина
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