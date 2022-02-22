Фельдшеров из Химок поздравили с профессиональным праздником

В День Фельдшера сотрудников скорой помощи наградили почетными грамотами, благодарственными письмами и знаками отличия городского округа Химки. Кроме того, им вручили благодарности от Минздрава Московской области.

«Мы понимаем, какая большая нагрузка. И администрация делает все возможное для того, чтобы мы оказывали именно хозяйственную помощь, которая сегодня находится непосредственно в наших руках», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

У фельдшера есть всего четыре минуты, чтобы собраться и отправиться на вызов. При этом совсем не важно, к какой категории он относится — неотложка или экстренный — время на сборы всегда стандартное.

«Далее идут временные стандарты доезда до пациента в зависимости от повода — экстренный или неотложный. После этого также регламентируется время нахождения у пациента, оказание помощи и доклад в диспетчерскую, что бригада освободилась или везет пациента на госпитализацию», — рассказал заведующий Химкинской подстанцией «Московской областной станции скорой медицинской помощи»

Часто фельдшеры отправляются с одного вызова на другой. За жизнь и здоровье людей фельдшеры несут не меньшую ответственность, чем врачи в больницах. В среднем они обслуживают в день порядка 200 пациентов.

«Фельдшером я работаю 15 лет. Ну, работа такая была… сначала казалась очень интересной, необычной. Потом стала любимой. Уже без нее ничего не могу делать, я живу работой на скорой помощи», — отметила фельдшер скорой медицинской помощи Оксана Ульянова.

Так как пандемия больше всего оказала влияние на врачей, медикам оказывается всесторонняя поддержка, от продуктов питания до бытовых принадлежностей и финансовых поощрений. Однако на этом меры поддержки не заканчиваются.

«Если у вас есть какие-то предложения, сложности, проблемы, прошу вас сегодня высказывать. Это не для того, чтобы кого-то наказать или преследовать, а для того, чтобы, действительно понять, в каком направлении нам нужно с вами двигаться, чтобы вам нравилось и было комфортно работать вместе с нами», — подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

С профессиональным праздником врачей поздравили и благодарные жители. У каждого из них есть история, когда фельдшеры спасли жизни их близких. В списке успешная реанимация ребенка, инфаркты, запущенное воспаление легких. Когда счет времени идет на минуты, врачи реагируют моментально.