Фельдшер скорой помощи в Реутове спас двух тонущих девочек

Фельдшер реутовской подстанции скорой помощи Евгений Хомутов спас двух тонущих девочек-подростков. Гуляя с сыном в свой выходной день по берегу городского пруда, он заметил, как девочки во время купания начали уходить под воду, цепляясь друг за друга.

Евгений тут же бросился на помощь, нырнул в городской пруд и вытащил девочек на берег.

«Я не вижу в этом ничего особенного. Мне кажется, на моем месте так поступил бы каждый. Я увидел, как девочки начали захлебываться и звать на помощь. Рядом никого из взрослых не было, и я, не раздумывая, бросился в воду», — рассказал Евгений Хомутов.

Евгений Хомутов работает на подстанции скорой помощи в Реутове уже 8 лет. За это время медицинскую помощь приходилось оказывать пациентам в самых разных ситуациях, однако тонущих людей фельдшер спасал впервые.