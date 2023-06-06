Подмосковье 06 июня 2023, 17:37 Фельдшер скорой помощи из Балашихи получил сертификат на льготную ипотеку

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Ростислав Мамаев работает в скорой медицинской помощи более 15 лет, четыре из них — в Балашихе. В этом году специалист стал участником подмосковной программы поддержки медиков и уже получил сертификат на приобретение жилья по льготной ипотеке.

О программе Ростислав узнал от коллег. В отделе кадров подсказали, какой пакет документов нужно собрать для заявки, и вот уже получен сертификат на социальную ипотеку. Теперь фельдшер, который приехал в Подмосковье из Липецка, сможет приобрести жилье и остаться здесь. Ростислав Мамаев решил и дальше жить в Балашихе, он доволен зеленым большим городом, своим коллективом.

Господдержка по сертификату составляет 50% от стоимости жилья. В последующие 10 лет государство будет покрывать основную сумму долга за жилье, а участнику останется только выплачивать проценты по кредиту.

Стать участниками социальной ипотеки в Подмосковье могут учителя, воспитатели, медработники, молодые ученые, тренеры. Программа создана по инициативе губернатора области Андрея Воробьева.