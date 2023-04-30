Подмосковье 30 апреля 2023, 17:20 Фельдшер из Мытищ назвал каждую рабочую смену на скорой непредсказуемой РИА «Новости»

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Фельдшер Мытищинской подстанции скорой медпомощи № 43 Павел Шалухин уже порядка 15 лет спасает жизни. Перед каждой сменой он проверяет, все ли на месте в спецтранспорте. Каждая смена может оказаться непредсказуемой.

Для бригады медиков проверка оборудования перед выездом — обычное дело. Особое внимание всегда обращают на сроки годности лекарственных препаратов и комплектацию врачебного чемоданчика.

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«Так как стаж работы уже большой и я, в принципе, работаю по одному чемодану, уже все комплектации знаю», — пояснил Шалухин.

Мужчина посвятил работе в системе неотложной помощи около 15 лет. Пока учился в колледже — был санитаром, а после выпуска остался в бригаде в должности фельдшера.

«Каждая смена непредсказуема. Может быть и давление, может быть и инсульт, и инфаркт, стенокардия, бронхиты, астмы», — перечислил он случаи, с которыми сталкиваются врачи на вызовах.

После проверки медики докладывают о готовности диспетчеру и ждут вызова. В одном из последних пациентка жаловалась на головную боль и повышенное артериальное давление. Бригада решила на месте оценить состояние женщины.

Вызвавшая скорую помощь Зинаида Сафкина призналась, что самое главное — своевременный приезд скорой, обезболивающий укол и хорошее настроение после общения с врачами.

В среднем бригада, в которой работает Шалухин, отрабатывает по 15 выездов ежедневно.