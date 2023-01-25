Подмосковье 25 января 2023, 17:56 Фельдшер из Красногорска стал лучшим в Подмосковье по итогам 2022 года

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Фельдшер из Красногорска Артур Юнусов стал лучшим в Подмосковье в 2022 году. Победителя определили, исходя из оценок пациентов.

Жители Подмосковья, вызывавшие скорую в 2022 году, оценивали работу членов бригады по пятибалльной шкале. Так, были определены лучшие врач, фельдшер, медсестра и водитель. Артур Юнусов получил более 20 пятерок. Оценки пациентов узнавала голосовая помощница Светлана. Система обзванивала пациентов через сутки после вызова скорой помощи. Всего за год она собрала почти 105 тысяч оценок.

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Фельдшер из Красногорска говорит, что победа для него стала неожиданностью, так как о рейтинге он не знал. В скорой помощи мужчина работает 2 года.

«Не могу сказать, что делаю на вызовах что-то особенное. С пациентами всегда вежливо общаюсь, только на „вы“. Считаю, что уважительное отношение важно, особенно когда человек находится в уязвимом состоянии, ему плохо», — сказал медик.

Артур Юнусов окончил медицинский колледж № 5 департамента здравоохранения Москвы. Из плюсов своей профессии он отмечает достойную зарплату и возможность помогать людям. Специалист считает, чтобы добиться успеха, нужно: любить свою работу, делать все быстро, быть вежливым, внимательным и ответственным, а также ничего не бояться.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве детского госпиталя в Красногорске. В нем смогут получить помощь около 15 тысяч юных жителей региона. Строительные работы планируют завершить в марте 2024 года.

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