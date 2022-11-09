Фельдшер из Красногорска приобрел новое жилье по льготной ипотеке | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 14:11 Фельдшер из Красногорска приобрел новое жилье по льготной ипотеке

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Фельдшер из Красногорска Никита Ионов приобрел квартиру благодаря программе социальной ипотеки. До этого он жил в съемной квартире.

«Замечательная программа в Московской области, актуальная для сотрудников, не имеющих свое жилье. Я смог осуществить свою мечту и купил квартиру в Подмосковье», — поделился медик.

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Социальная ипотека позволяет получить 50%от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а затем в течение 10 лет им компенсируют сумму основного долга.

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Стать участниками программы могут медики, педагоги, молодые ученые и специалисты. Полный список специальностей доступен на сайте Минжилполитики региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.